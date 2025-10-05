Uppgifter: Sergio Reguilon nära MLS-klubb

Sergio Reguilon har stått utan klubb sedan i somras.

Nu ser karriären ut att fortsätta i USA för spanjoren.

Försvararen uppges vara nära Inter Miami.

Foto: Bildbyrån

Sergio Reguilons kontrakt med Tottenham Hotpur löpte ut i somras och spanjoren som spenderat de senaste säsongerna iväg på lån har sedan dess varit klubblös.

Nu ser han dock ut att närma sig en ny klubb.

Brittiska TalkSport rapporterar att en MLS-flytt är nära för ytterbacken.

Konkreta och intensiva samtal med Inter Miami uppges pågå.

David Beckham, som äger Inter Miami, uppges vilja knyta till sig spanjoren, då han ses som en ersättare till landsmannen Jordi Alba på sikt.