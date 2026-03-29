Foto: Alamy

Uppgifter: Serie A-trio jagar Doumbia

Nilo Ek
Issa Doumbia kan lämna Venezia.
22-åringen uppvaktas av klubbar som Milan, Inter och Roma.
Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Milan, Inter och Roma är alla på jakt efter en ny central mittfältare. Enligt den italienska sillyexperten Nicolo Schira har klubbarna fått upp ögonen får Venezias Issa Doumbia.

22-åringen har tillhört Venezia sedan 2024 och noteras för sex mål och fem assist på 31 matcher i Serie B den här säsongen.

Doumbia noteras för 3 landskamper i Italiens U21-landslag.


