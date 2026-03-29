Uppgifter: Serie A-trio jagar Doumbia

Issa Doumbia kan lämna Venezia.

22-åringen uppvaktas av klubbar som Milan, Inter och Roma.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Milan, Inter och Roma är alla på jakt efter en ny central mittfältare. Enligt den italienska sillyexperten Nicolo Schira har klubbarna fått upp ögonen får Venezias Issa Doumbia.

22-åringen har tillhört Venezia sedan 2024 och noteras för sex mål och fem assist på 31 matcher i Serie B den här säsongen.

Doumbia noteras för 3 landskamper i Italiens U21-landslag.



