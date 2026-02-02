Uppgifter: Sigurgeirsson lämnar IFK Norrköping

Isak Andri Sigurgeirsson kan lämna IFK Norrköping.

Det rapporterar Tipsbladet under måndagen.

Foto: Bildbyrån

Efter degraderingen till superettan har flera spelare lämnat IFK Norrköping. Nu uppger Tipsbladet att ännu en spelare kan lämna. Det rör sig om Isak Andri Sigurgeirsson.

Enligt uppgifterna ansluter Sigurgeirsson till Viborg på lån och i låneavtalet finns en köpoption.

Uppgifterna uppger att affären kan bli klar ikväll.