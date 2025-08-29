Uppgifter: Sigurgeirsson uppges vara omöjlig för Hammarby

Hammarby har uppgetts visa intresse för Isak Andri Sigurgeirsson.

En värvning av islänningen uppges dock inte vara möjlig.

Detta enligt Orri Rafn Sigurdarson.

Foto: Bildbyrån

Sebastian Tounekti drar till sig intresse från den skotska storklubben Celtic.

Klubben försöker att köpa loss yttern från Hammarby och under gårdagen pekades BP:s Victor Lind och IFK Norrköpings Isak Andri Sigurgeirsson ut som tänkbara ersättare av Fotbollskanalen.

En värvning av den sistnämnde ser dock inte ut att vara realistisk.

Den isländske transferjournalisten Orri Rafn Sigurdarson rapporterar nämligen att Peking inte alls har någon tanke på att släppa Sigurgeirsson till Bajen.

Norrköping sägs istället vilja sälja yttern till en större klubb i en större liga. Bajen uppges således inte ha någon chans att ta honom.