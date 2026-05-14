Mjällby i ledning efter första halvlek

Svenska Cupen-final på Strawberry Arena mellan Hammarby IF och Mjällby AIF.

I halvtid står det 1-0 till Mjällby.

Foto: Bildbyrån

Det var fjolårets SM-guld vinnare som tog ledningen i Svenska Cupen-finalen. Elliot Stroud satte dit 1-0 för Mjällby AIF i den 19:e minuten efter att Tony Miettinen slagit en långboll som Stroud tog emot och skickade in i mål bakom Warner Hahn.

Men det dröjde inte länge förens Hammarby var tillbaka in i matchen. Paulos Abraham kvitterade till 1-1 efter endast tre minuter.





Precis innan halvtidsvilan återtog Mjällby ledningen genom Jacob Bergström som slog in bollen i mål efter en passning från Jeppe Kjaer.



Ställningen efter första 45 var 2-1.



– Det var skönt, alltid gött att göra mål – särskilt innan halvtid, sa Bergström efter sitt 2–1-mål och medgav samtidigt att laget ”sliter lite grand med spelet”, sa Bergström till Expressens sändning.

Paulos Abraham var frustrerad över baklängesmålet före paus:

– Sista målet är skitonödigt. Men det är 45 minuter kvar och jag tror vi har stora chanser att vända matchen, sa han i samma sändning.



Startelvor:

Mjällby: Wallinder – Miettinen, Iqbal, Pettersson – Granath, Malachowski Thorell, Gustavsson, Stroud – Kjær, Bergström, Manneh.

Hammarby: Hahn – Skoglund, Fofana, Eriksson, Winther – Karlsson, Besara, Johansson Schellhas – Madjed, Abraham, Lind.