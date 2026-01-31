Uppgifter: Sirius överens med Gent-försvarare

Sirius ser ut att förstärka i defensiven.

Enligt journalisten Sacha Tavolieri är Uppsalaklubben överens med Gents Mohamed Soumah.

Foto: Alamy

IK Sirius gör sig redo för kommande säsong. Nu ser Uppsalaklubben ut att förstärka defensiven.

Enligt transferjournalisten Sacha Tavolieri ska Sirius vara överens med belgiska Gent om en övergång. Det rör sig om den guineanska mittbacken Mohamed Soumah som går till Sirius i en affär värd 1 miljoner euro, motsvarande 10,5 miljoner kronor – där bonusar är inkluderade.

Kontraktet väntas sträcka sig över fyra år, enligt Tavolieri.

Soumah står noterad för ett mål på 19 matcher den här säsongen. 22-åringens avtal med den belgiska klubben sträcker sig till sommaren 2028.

Sirius slutade på en nionde plats i allsvenskan i fjol.