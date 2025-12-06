Uppgifter: Sørloth kan vara på väg bort från Atletico Madrid

Alexander Sørloth ser ut att kunna vara på väg bort från Atletico Madrid.

Anfallaren uppges vilja ha en mer betydande roll i storklubben.

Samtidigt är Fenerbahce intresserade av norrmannen.

Foto: Bildbyrån

Alexander Sørloth flyttade till den spanska storklubben Atletico Madrid förra sommaren och sedan dess har 28 mål och två assist på 71 framträdanden.

Nu kan dock norrmannen vara på väg bort från huvudstadsklubben.

Sørloth har den här säsongen fått agera mer inhoppare än startspelare i La Liga och detta är en situation han inte är helt nöjd med. Enligt Mundo Deportivo så vill anfallaren ha en mer betydande roll. Får han inte det uppges han kunna tänka sig att lämna och intresse ska finnas.

Den turkiska storklubben Fenerbahce, som var intresserade i somras, uppges fortsatt vilja förstärka offensiven med norrmannen.