Uppgifter: Spansk storklubb tittar på Chelsea-stjärnan

Chelsea-stjärnan Marc Cucurella kan flytta hem till Spanien.

Atletico Madrid uppges titta på honom och visa intresse.

Foto: Bildbyrån

Marc Cucurella har varit en av Chelseas viktigaste spelare de senaste säsongerna, nu är dock frågan hur länge Londonklubben får behålla spanjoren.

Det kommer nämligen nu uppgifter om att han drar till sig intresse hemifrån.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen nu att Atletico Madrid tittar på ytterbacken och visar intresse för honom och det finns faktorer som kan underlätta för en övergång enligt tidningen.

Chelsea är nämligen intresserade Julián Álvarez och enligt uppgifterna kan Atletico Madrid komma att föreslå att Cucurella inkluderas i en affär, ifall Londonklubben försöker värva Álvarez.

Huruvida Cucurella, som har kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2028, är öppen för att flytta hem till Spanien återstår att se.