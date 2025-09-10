Micky van de Ven har vuxit fram till en nyckelspelare i Tottenham Hotspur.

Frågan är dock hur lätt nederländaren kommer vara att behålla.

Real Madrid uppges nämligen följa mittbacken på nära håll.

Foto: Bildbyrån

Micky van de Ven har imponerat en hel del i Tottenham Hotspur sedan han värvades från Vfl Wolfsburg häromåret och den unge mittbacken har snabbt vuxit fram till en nyckelspelare i Londonklubben.

Frågan är dock hur länge han kommer att bli kvar i klubben.

Spanska Fichajes.net rapporterar nämligen att Real Madrid följer försvararen på nära håll.

Den spanska storklubben ska enligt uppgifterna vilja föryngra sitt försvar och 24-åringen ses som ett perfekt tillskott framöver.

Billig kommer dock inte van de Ven att bli.

Han har kontrakt med Tottenham fram till sommaren 2029 och Spurs uppges kräva 80 miljoner euro för honom, det vill säga omkring 873 miljoner kronor.