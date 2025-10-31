Uppgifter: Spanska giganten budar på Mac Allister

Alexis Mac Allisters prestationer i Liverpool har inte gått obemärkt förbi.

Nu vill Real Madrid värva argentinaren i vinter.

Det uppger Indykaila News.

Foto: Bildbyrån

Det går tungt just nu för Liverpool. Sex förluster på sju matcher och en sjundeplats i Premier League efter nio omgångar.

Till vintern riskerar man även att tappa en av sina nyckelspelare. Han heter Alexis Mac Allister och är, enligt Indykaila News, aktuell för en flytt i vinter.

Detta då den spanska giganten Real Madrid uppges planera att lägga ett bud på mittfältaren i januari.

Vidare ska även Liverpool planera ett helt gäng värvningar. Det handlar om Adam Warthon från Crystal Palace och Antoine Semenyo från Bournmouth. Även mittbacken Marc Guehi, som sades vara nära ”The Reds” under sommaren, har siktet inställt på en flytt till Merseyside-klubben.

De ovan nämnda värvningarna vill Liverpool försöka att få till under de två kommande transferfönsterna, enligt uppgifterna.