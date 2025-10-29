Uppgifter: Spanska jättar jagar Mason Greenwood

Mason Greenwood är het på transfermarknaden.

Framförallt uppges FC Barcelona och Atletico Madrid jaga engelsmannen.

Barca uppges samtidigt leda jakten.

Foto: Bildbyrån

Mason Greenwood imponerade under sin debutsäsong i Olympique de Marseille och även den här säsongen har han inlett starkt.

Engelsmannen står noterad för sju mål och tre assist på nio matcher i Ligue 1. Hans starka insatser medför även intresse.

Spanska Fichajes rapporterar att de spanska jättarna FC Barcelona och Atletico Madrid båda är ute efter engelsmannen.

Barca sägs leda racet kring en värvning av engelsmannen.

Det är dock inte bara i Spanien som Greenwood drar till sig intresse, även Inter, Al-Hilal och Tottenham sägs vara med i kampen om 24-åringen.