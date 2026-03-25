Uppgifter: Spurs köper loss Bayern-stjärnan

Tottenham Hotspur är i kris.

Nu agerar klubben genom att köpa loss Joao Palhinha.

Det rapporterar tyska Bild.

Tottenham Hotspur lånade in Bayern Münchens Joao Palhinha i somras. I avtalet finns det en köpoption på 30 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 324 miljoner kronor.

Tottenham har det tufft i Premier League. Londonklubben ligger på en 16:e plats i tabellen och har en poäng ner till nedflyttningsplats. Nu agerar klubben genom att köpa loss Palhinha från Bayern München.

Enligt den tyska Bild-journalisten Christian Falk kommer Spurs försöka aktivera köpoptionen i sommar. Samtidigt finns det andra klubbar i England som vill värva portugisen.

Palhinhas nuvarande avtal med Spurs sträcker sig över säsongen.