Uppgifter: Spurs lista över potentiella interimtränare

Thomas Frank har fått sparken.

Då vill Tottenham Hotspur anställa en tränare på interimbasis.

Enligt The Sun har ”Spurs” pekat ut tre namn som kan efterträda Frank.

Foto: Bildbyrån

Efter en tid med tuffa resultat fick Thomas Frank sparken från Tottenham Hotspur under onsdagen.

Nu jagar den 16:e-placerade Premier League-klubben en ersättare, både på lång och kort sikt. Enligt den brittiska tabloiden The Sun undersöker ”Spurs” möjligheten att locka tillbaka Mauricio Pochettino till klubben efter sommarens VM, där han är förbundskapten för USA.

Innan dess ska man dock göra klart med en temporär tränare. Då har London-klubben sållat ut tre namn. De är:

Jürgen Klinsmann , som senast var förbundskapten för Sydkoreas herrlandslag mellan 2023 och 2024.

, som senast var förbundskapten för Sydkoreas herrlandslag mellan 2023 och 2024. Harry Redknapp , som inte har tränat en klubb sedan han basade över Birmingham år 2017.

, som inte har tränat en klubb sedan han basade över Birmingham år 2017. Robbie Keane, som just nu är huvudtränare för ungerska Ferencváros.

Vem som kommer att ta över Tottenham både på lång- och kort sikt återstår att se.