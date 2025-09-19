Uppgifter: Spurs-mittbacken drar till sig intresse från Real Madrid

Micky Van de Ven har växt fram till en viktig kugge i Tottenham Hotspur.

Nu drar han till sig intresse från en spansk gigant.

Detta i form av Real Madrid, enligt Fichajes.

Foto: Bildbyrån

Han har spelat i Tottenham Hotspur sedan sommaren 2023.

Nu kan Micky Van de Ven vara på väg bort.

Detta då spanska Fichajes uppger att den nederländska mittbacken har dragit till sig intresse från gigant-klubben Real Madrid.

Sedan tidigare står det klart att veteranerna David Alaba och Antonio Rüdiger kommer att lämna klubben under nästa sommar, vilket öppnar upp för förstärkning.

Spurs-mittbacken ser dock inte ut att bli någon billig affär för ”Los Blancos”. Detta då han uppges värderas till cirka 80 miljoner euro, eller nära 900 miljoner kronor.

Med Tottenham har Van de Ven kontrakt över säsongen 2028/29.

