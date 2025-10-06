Uppgifter: Steven Gerrard högaktuell för gamla klubben

Russell Martin har sparkats av Rangers.

Nu kan Steven Gerrard återvända till den skotska klubben.

Engelsmannen uppges vara högaktuell för uppdraget.

Foto: Bildbyrån

Russel Martin tog över den skotska storklubben Rangers inför den här säsongen, men någon succé har det verkligen inte blivit.

Rangers ligger på åttondeplats i ligan efter sju spelade matcher och efter 1–1 mot Falkirk igår så har nu klubben valt att agera.

Russel Martin har sparkats, efter bara 17 tävlingsmatcher som manager för klubben.

Som ersättare ser ett bekant namn ut att kunna komma in.

The Guardian rapporterar nämligen att Steven Gerrard är högaktuell för att ta över.

Engelsmannen är en av klubbens toppkandidater i jakten på en ny manager.

45-åringen som för tillfället står utan uppdrag vann ligan med Rangers säsongen 2020/21 och ser nu alltså ut att kunna återvända.