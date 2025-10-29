Uppgifter: Stjärnan vill lämna krisklubben i januari

West Ham United går tungt i Premier League.

Nu kommer jobbiga rapporter gällande Lucas Paqueta.

Stjärnan uppges vilja lämna Londonklubben i vinter.

Foto: Bildbyrån

West Ham United har inte haft någon rolig säsongsinledning i Premier League.

Londonklubben har endast vunnit en match i ligan den här säsongen och redan efter fem omgångar valde man att sparka Graham Potter, som ersatts av Nuno Espírito Santo.

Potter har som bekant efter detta blivit ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget.

Tränarbytet har dock inte fått någon önskad effekt och nu kommer rapporter om att Londonklubben ser ut att få ställa sig en på ett tungt tapp på spelarfronten i januari.

The Times rapporterar nämligen nu att Lucas Paqueta vill lämna klubben i kommande januarifönster.

Mittfältaren ryktades vara nära Aston Villa i somras men någon flytt blev det inte då, det återstår att se ifall Birmingham-klubben försöker igen med brassen.

Paqueta som har kontrakt fram till sommaren 2027 står den här säsongen noterad för två mål på nio matcher i Premier League.