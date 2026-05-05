Uppgifter: Stjärnans exit kan öppna för Dif-talangen

Isaac Hayden kommer att lämna Queens Park Rangers.

Mittfältarens exit kan ge speltid till tidigare Djurgården-spelaren Isak Alemayehu.

Detta enligt sajten The72.

Isak Alemayehu, 19, lämnade Djurgården för engelska Queens Park Rangers i fjol. Sedan flytten har Alemayehu noterats för ett framträdande i A-laget och har till störst del representerat klubbens U21-lag.

Under tisdagen meddelade QPR att mittfältaren Isaac Hayden är en av flera spelare som kommer att lämna efter säsongen. Sajten The72 skriver att Haydens exit kan innebära mer speltid för Alemayehu som varit petad i seniortruppen. Samtidigt som svensken kan få förtroenden nästa säsong uppger sajten att en ny mittfältsvärvning är mest troligt.

Isak Alemayehu har den här säsongen svarat för två mål på sju matcher i U21-turneringen Premier League Cup. 19-åringen har gjort flera framträdanden för Sveriges ungdomslandslag och blev i fjol inkallad till U21-landslaget.

QPR slutade på en 15:e plats i Championship.