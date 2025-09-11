Uppgifter: Storklubb förbereder bud på Tielemans
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Youri Tielemans kan komma att lämna Aston Villa.
Atletico Madrid uppges förbereda ett bud på mittfältaren inför januari.
Detta rapporterar spanska Fichajes.net.
Youri Tielemans ryktades bort från Aston Villa i somras.
Det spekulerades bland annat kring Fenerbahce och saudiarabiska Al-Ittihad, men någon flytt blev aldrig av.
Istället kan det dock bli en flytt i vinter.
Fichajes.net rapporterar nämligen nu att Atletico Madrid är intresserade av belgaren.
Enligt uppgifterna så förbereder den spanska storklubben ett bud på mittfältaren inför vinterfönstret.
Madrid-klubben sägs vara beredd att erbjuda 35 miljoner euro plus tio miljoner euro i bonusar. Det totala paketet skulle således vara värt omkring 492 miljoner kronor.
Den här artikeln handlar om: