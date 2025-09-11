Uppgifter: Storklubb förbereder bud på Tielemans

Youri Tielemans kan komma att lämna Aston Villa.

Atletico Madrid uppges förbereda ett bud på mittfältaren inför januari.

Detta rapporterar spanska Fichajes.net.

Foto: Bildbyrån

Youri Tielemans ryktades bort från Aston Villa i somras.

Det spekulerades bland annat kring Fenerbahce och saudiarabiska Al-Ittihad, men någon flytt blev aldrig av.

Istället kan det dock bli en flytt i vinter.

Fichajes.net rapporterar nämligen nu att Atletico Madrid är intresserade av belgaren.

Enligt uppgifterna så förbereder den spanska storklubben ett bud på mittfältaren inför vinterfönstret.

Madrid-klubben sägs vara beredd att erbjuda 35 miljoner euro plus tio miljoner euro i bonusar. Det totala paketet skulle således vara värt omkring 492 miljoner kronor.