Uppgifter: Storklubb redo med enorma pengar för Minteh

Yankuba Minteh imponerar i Brighton.

Detta kan få Liverpool att agera.

Storklubben uppges vara redo att betala 100 miljoner pund för yttern.

Foto: Bildbyrån

Yankuba Minteh har fått en fin start på säsongen med ett mål och två assist på nio matcher.

Ifjol blev det totalt sex mål och fyra assist på 32 matcher i Premier League och den unge ytterns fina prestationer har gjort att Liverpool fått upp ögongen för honom.

Det är Footy-Africa som kommer med uppgifterna om storklubbens intresse och enligt sajten ska Liverpool vara villiga att betala 100 miljoner pund, inklusive bonusar för Minteh, det motsvarar omkring 1,2 miljarder kronor.

Minteh har kontrakt med Brighton över säsongen 2029.