Uppgifter: Storklubb ute efter Villa-mittfältaren
Manchester United vill förstärka sitt mittfält inför den kommande säsongen.
Detta om man får tro Football Insider.
De skriver nämligen att ”The Red Devils” är ute efter Amadou Onana.
Sedan sommaren 2024 har Amadou Onana, 24, spelat för Aston Villa då han lämnade Everton.
I Birmingham-klubben har mittfältaren spelat 58 matcher i vilka han har gjort sju mål.
Nu kan belgaren vara föremål för en flytt under sommaren. Enligt Football Insider har Manchester United fått upp ögonen för 24-åringen och har honom på sin önskelista över framtida värvningar.
Om Aston Villa kan tänka sig att sälja Onana, eller om spelaren själv vill lämna, står inte klart i dagsläget.
Amadou Onanas kontrakt med Aston Villa sträcker sig fram till sommaren 2029.
