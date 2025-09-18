Uppgifter: Storklubbar jagar Dusan Vlahovic 

Dusan Vlahovic sitter på ett kontrakt som går ut nästa sommar.

Flera klubbar uppges vilja knyta till sig honom som Bosman.

Klubbarna i fråga är Atletico Madrid, FC Barcelona och Manchester United.

Foto: Bildbyrån

Dusan Vlahovic sitter på ett kontrakt med Juventus som går ut sommaren 2026.

Blir det ingen förlängning med Turin-klubben ser dock inte den serbiske anfallaren ut att stå utan alternativ, snarare tvärtom.

Gazzetta dello Sport rapporterar nämligen att FC Barcelona, Manchester United och Atletico Madrid alla är intresserade av att knyta till sig 25-åringen som Bosman.

Även fast anfallaren plockas in utan övergångssumma, så väntas inte en affär bli billig. 25-åringen uppges begära en sign on-bonus på 10 miljoner euro (nästan 110 miljoner kronor) och en årslön på lika mycket.

Juventus anfallaren, som ryktades bort i somras också, har även kopplats ihop med en flytt till Serie A-konkurrenten Inter inför nästa säsong.

Hittills den här säsongen så står den 25-årige anfallaren noterad för två mål på tre matcher i Serie A.