Uppgifter: Storklubbar på plats för att se Månsson

IFK Göteborgs tonårstalang Oliver Månsson lockar intresse från flera stora klubbar.

Enligt uppgifter från Expressen fanns bland andra Manchester United och Roma på plats mot Djurgården.

Sedan tidigare har även Arsenal och Chelsea kopplats ihop med honom.

Foto: Bildbyrån

Oliver Månsson har fått sitt stora genombrott i IFK Göteborg den här säsongen, och det har inte gått obemärkt förbi.

Enligt Expressen var flera scouter på plats på Gamla Ullevi när Blåvitt spelade 1–1 mot Djurgården på onsdagen. Förutom Manchester United fanns även Roma, Freiburg, Watford och Leicester på läktaren. Sedan tidigare har även Premier League-jättarna Arsenal och Chelsea rapporterats vara intresserade av 17-åringen.

Lagkamraten Sam Larsson hyllar 17-åringen för hans mogna beslut på planen, men Månsson själv tar uppmärksamheten med ro och säger att han har fullt fokus på Blåvitt.