Uppgifter: Storklubbar redo att slåss om Mouzakitis

Christos Mouzakitis har slagit igenom i Olympiakos och väckt uppmärksamhet runt om i Europa.

Nu uppges flera toppklubbar vara redo att slåss om den grekiske mittfältstalangen.



Den 18-årige Christos Mouzakitis tog stora kliv i sin utveckling under förra säsongen och etablerade sig i Olympiakos A-lag. Han har blivit ett hett namn på transfermarknaden.

Enligt uppgifter från Area Napoli följs Mouzakitis nu av ett flertal europeiska storklubbar. Bland de intresserade finns italienska Napoli och Milan, samt Premier League-klubbarna Manchester United, Arsenal, Aston Villa och Brighton. En övergång redan under januarifönstret ska inte vara utesluten.

Olympiakos uppges värdera sin talang till omkring 25 miljoner euro. Mouzakitis har dessutom ett långt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2029, vilket stärker den grekiska klubbens förhandlingsposition.

Tidigare under året har även klubbar som Chelsea, Real Madrid och Atlético Madrid nämnts i samband med mittfältaren.