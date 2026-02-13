Uppgifter: Storklubbar ute efter Barcelona-stjärnan

Robert Lewandowskis framtid fortsätter att vara omskriven.

Nu sägs flera nya klubbar ha gett sig in i jakten på polacken.

Detta i form av Milan, Atlético Madrid och Fenerbahce, enligt Mundo Deportivo.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2022 som Robert Lewandowski, 37, lämnade Bayern München för Barcelona. Sedan dess har det blivit spel i 176 matcher i vilka han har gjort 114 mål och 23 assist.

Med den katalanska klubben sitter anfallaren på ett kontrakt som löper ut nästa sommar. Således är framtiden för polacken mycket omskriven.

Nu uppger Mundo Deportivo att Lewandowski kan välja och vraka mellan flera klubbar under sommaren. Bland dessa är det fem alternativ som sticker ut.

Det handlar om MLS-klubben Chicago Fire, Serie A-giganten Milan, den spanska storklubben Atlético Madrid, turkiska Fenerbahce samt ett par klubbar i Saudi Pro League.

Däremot uppges 37-åringens prioritet fortsatt vara FC Barcelona, i det fall att de presenterar ett nytt kontraktsförslag.