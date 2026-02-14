Uppgifter: Storklubbar visar fortsatt intresse för Brentford-stjärnan

Igor Thiago har förlängt sitt kontrakt med Brentford.

Det ser dock inte ut att skrämma bort storklubbar.

Flera uppges fortsatt visa intresse för Brentford-stjärnan.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen meddelade Brentford att man är överens med succéanfallaren Igor Thiago om ett nytt avtal.

Det nya avtalet sträcker sig fram till sommaren 2031 med en option om förlängning, hur länge brassen blir kvar i London återstår dock att se. Det nya kontraktet verkar nämligen inte ha skrämt bort intresserade klubbar.

Teamtalk rapporterar nämligen att Manchester City, Bayern München och Chelsea alla fortsatt är intresserade av anfallaren, detta trots att han skrivit på ett nytt avtal.

Huruvida någon av klubbarna försöker att värva honom i sommar återstår att se.

Hittills den här säsongen i Premier League har det blivit imponerande 17 mål på 26 matcher för 24-åringen.