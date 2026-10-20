Uppgifter: Storklubbarna bevakar Ayari

Yasin Ayari kan bli en av vinterns hetaste svenskar på transfermarknaden.

Enligt uppgifter följer nu Manchester United och Arsenal hans situation.

Det är osäkert om mittfältaren förlänger sitt kontrakt.

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Yasin Ayari har tagit en ordinarie plats i Brighton och har även imponerat i landslaget. Nu lockar han intresse från flera av Premier Leagues största klubbar.

Enligt Talksport följer både Manchester United och Arsenal svenskens situation noga. Ayaris kontrakt med Brighton går ut sommaren 2027, och det är osäkert om han skriver på ett nytt avtal.

Brighton har dock en option att förlänga kontraktet till 2028. Det kan göra en flytt svårare, och klubben riskerar i alla fall inte att förlora honom gratis.

Kön växer

Listan över intresserade klubbar är lång. AC Milan har tidigare uppgetts se 22-åringen som en arvtagare till Luka Modric, och Atlético Madrid ska ha haft scouter på plats under Sveriges landskamper mot Rumänien och Polen. Även Borussia Dortmund, Newcastle, Roma och Galatasaray har kopplats ihop med mittfältaren.

Prislappen kan bli hög. Brighton har tidigare uppgetts värdera svensken till 40–60 miljoner euro.

Ayari kom till Brighton i januari 2023 och har sedan dess spelat 85 matcher för klubben.