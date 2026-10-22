Uppgifter: Storklubbarna jagar Como-stjärnan

Nico Paz gjorde två mål när Como körde över Manchester United.

Nu vill både United och Chelsea värva argentinaren, enligt uppgifter.

Men Real Madrid kan sätta stopp för affären.

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Nico Paz var den stora matchvinnaren när Como besegrade Manchester United med 4–1 i Champions League på onsdagen. Den 22-årige argentinaren gjorde en assist och två av lagets mål.

Paz har imponerat i Serie A, och nu har han väckt intresse i England. Enligt transferjournalisten Nicolò Schira har både United och Chelsea ögonen på mittfältaren inför sommarens transferfönster.

Det finns dock ett stort hinder för de engelska klubbarna. Real Madrid har en återköpsklausul som gör att klubben kan köpa tillbaka Paz för 80 miljoner euro. Som motsvarar omkring 890 miljoner kronor. Como vill dessutom helst behålla honom.

Paz har kontrakt med Como till 2028 och har gjort 24 mål på 88 matcher för klubben.