Uppgifter: Storklubben leder jakten på Everton-stjärnan

Everton-stjärnan Iliman Ndiaye drar till sig intresse från flera storklubbar inför sommaren.

Enligt uppgifter så leder Manchester United jakten på senegalesen.

Foto: Bildbyrån

Iliman Ndiaye har imponerat en hel del i Everton sedan han plockades in från Marseille sommaren 2024 och hans fina prestationer har inte gått obemärkt förbi.

Det har redan rapporterats om intresse från flera storklubbar, däribland Chelsea, Arsenal och Tottenham Hotspur. Nu kommer dock nya uppgifter gällande senegalesen och enligt dessa så är det ingen av Londonklubbarna som leder jakten på honom inför sommarens transferfönster.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att det är Manchester United som ligger i fronten gällande en värvning av Ndiaye.

Att få loss 25-åringen ser dock inte ut att bli billigt, Ndiaye som har kontrakt med Everton fram till sommaren 2029 uppges ha en prislapp på 70 miljoner pund (nästan 850 miljoner kronor) satt på sig.

Den här säsongen står han noterad för fem mål och två assist på 20 framträdanden i Premier League.