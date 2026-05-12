Uppgifter: Storklubben vill ha Chelsea-floppen

Nicolas Jackson väntas lämna Bayern München.

Nu kan Juventus tänka sig att låna in Chelsea-forwarden.

Det rapporterar tyska Bild.

Nicolas Jackson har varit på lån i Bayern München sedan i september i fjol. Den senegalesiske forwarden har spelat majoriteten av matcherna i Bundesliga men nu väntas han återvända till Chelsea.

Samtidigt ska det finnas intresse från andra håll. Enligt den tyska tidningen Bild kan Juventus tänka sig att låna in Jackson – men även Milan, Fenerbahce och Al Ahli.

24-åringen har svarat för tio mål och fyra assist på 33 framträdanden den här säsongen. Kontraktet med Chelsea sträcker sig till 2033.