Uppgifter: Stort intresse för Jordan Larsson

Jordan Larsson har blivit en viktig spelare i FC Köpenhamn.

Nu ska det finnas ett stort europeiskt intresse för svensken.

Det rapporterar Tipsbladet, som hänvisar till Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Jordan Larsson, 28, har spelat i FC Köpenhamn sedan 2023 och är en av de utmärkande spelarna i laget.

Under sin tid i den danska jätteklubben har svensken vunnit två ligatitlar och två cuptitlar. Nu sägs det finnas ett stort intresse för Larsson, skriver danska Tipsbladet, som hänvisar till Fabrizio Romano.

Det uppges vara flera europeiska klubbar som håller ögonen på 28-åringen och det ska redan ha gjorts förfrågningar kring honom till FCK. Tipsbladet uppger att en försäljning måste ske i sommar för att klubben ska tjäna tillräckligt på Larsson.

Svensken noteras för 14 mål och åtta assist på 50 tävlingsmatcher den här säsongen. Hans avtal sträcker sig fram till sommaren 2027.