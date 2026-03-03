Uppgifter: Stort PL-intresse för Frankfurt-mittbacken

Nnamdi Collins har imponerat under sin tid i Eintracht Frankfurt.

Därför har han dragit till sig ett stort intresse från klubbar i Premier League.

Enligt Sky Sports är tre storklubbar ute efter mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2023 har Nnamdi Collins, 22, spelat för Eintracht Frankfurt. Under årets säsong har han varit given i Bundesliga-klubbens startelva och imponerat stort.

Det har också lett till att flera andra klubbar har fått upp ögonen för tysken.

Enligt Sky Sports visar tre klubbar från Premier League intresse, i form av Liverpool, Arsenal och Manchester City. Vidare gör uppgifter gällande att en flytt till Merseyside är Collins prioritet.

Under hösten debuterade 22-åringen för det tyska landslaget. I dagsläget värderas han till 40 miljoner euro – eller 430 miljoner kronor.