Uppgifter: Stort PL-intresse för Frankfurt-mittbacken
Nnamdi Collins har imponerat under sin tid i Eintracht Frankfurt.
Därför har han dragit till sig ett stort intresse från klubbar i Premier League.
Enligt Sky Sports är tre storklubbar ute efter mittbacken.
Sedan sommaren 2023 har Nnamdi Collins, 22, spelat för Eintracht Frankfurt. Under årets säsong har han varit given i Bundesliga-klubbens startelva och imponerat stort.
Det har också lett till att flera andra klubbar har fått upp ögonen för tysken.
Enligt Sky Sports visar tre klubbar från Premier League intresse, i form av Liverpool, Arsenal och Manchester City. Vidare gör uppgifter gällande att en flytt till Merseyside är Collins prioritet.
Under hösten debuterade 22-åringen för det tyska landslaget. I dagsläget värderas han till 40 miljoner euro – eller 430 miljoner kronor.
