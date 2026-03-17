Uppgifter: Stort PL-intresse för Morgan Rogers

Morgan Rogers, 23, är eftertraktad.

Aston Villa-stjärnan jagas av flera Premier League-klubbar.

Det rapporterar Talksport.

Aston Villa har gått starkt i Premier League den här säsongen. En av anledningarna heter Morgan Rogers. Mittfältaren har svarat för åtta mål och fem framspel i ligan.

Nu rapporterar Talksport att flera klubbar rycker i Rogers. En av dem ska vara Chelsea samtidigt som Villa kräver minst 100 miljoner pund, motsvarande 1,2 miljarder kronor, för 23-åringen.

Rogers avtal med Aston Villa sträcker sig till 2031.