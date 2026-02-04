Uppgifter: Sturm Graz väntas lägga nytt bud på Filling

Kevin Filling har sett ut att bli kvar i AIK under våren.

Däremot har Sturm Graz lagt flera bud på talangen, och väntas lägga ett nytt inom kort.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

I slutet av juni gjorde Kevin Filling allsvensk debut för AIK, som 16-åring. Detta då han spelade från start mot IFK Göteborg – och slog till med sitt första mål för klubben i den första halvleken.

Efter säsongen har det ryktats en hel del om den lovande anfallaren och både Manchester United och Borussia Dortmund har uppgets vara intresserade av honom.

Däremot har Filling sett ut att bli kvar i ”Gnaget” under hösten och han själv har berättat att han inte visste någonting annat.

Nu har den österrikiska klubben Sturm Graz gett sig in bilden och har lagt ett antal bud på 17-åringen, enligt Expressen. Däremot ska de tre första buden ha nobbats av AIK.

Nu rapporterar samma tidning att den österrikiska klubben är på gång att lägga ett fjärde bud, samtidigt som samtal mellan parterna ska pågår.

Det österrikiska transferfönstret har öppet till den 6:e februari. Kevin Fillings kontrakt med AIK sträcker sig fram till sommaren 2028.