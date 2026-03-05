Uppgifter: Succétränaren överväger att förlänga

Andoni Iraola har imponerat under sin tid i Bournemouth.

Nu kan han vara på väg att förlänga sitt kontrakt.

Det rapporterar Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Spanjoren Andoni Iraola, 43, har varit huvudtränare för Premier League-laget Bournemouth sedan sommaren 2023 – då han lämnade spanska Rayo Vallecano.

Under sina snart tre år i ”The Cherries” har den förre detta högerbacken basat över laget i 118 matcher, där 44 har slutat med seger, 33 med oavgjort och 41 med förlust.

I dag har spanjoren mindre än ett halvår kvar på sitt kontrakt och har över längre tid ryktats vara aktuell för att ta över flera storklubbar.

Nu skriver Daily Mail att Iraola överväger att signera ett nytt avtal med Bournemouth, trots den senaste tidens intresse från både Crystal Palace och Tottenham Hotspur.

Bournemouth befinner sig just nu på en niondeplats i den engelska högstaligan.