Uppgifter: Succétränaren förlänger – trots United-ryktet

Luis Enrique fortsätter i Paris Saint-Germain.

Spanjoren skriver på ett nytt fyraårskontrakt.

Det rapporterar Mirror.

Paris Saint-Germain-tränaren Luis Enrique har tidigare ryktats ta över Manchester United i sommar då den engelska klubben inte har någon tränare på plats till nästa säsong.

Trots att PSG-tränaren kopplats ihop med United ser han ut att bli kvar i Paris. Spanjoren sägs vara nära att krita på ett nytt fyraårskontrakt.

Enriques nuvarande avtal sträcker sig till 2027 och PSG är inte oroliga om förhandlingarna kring en förlängning fortsätter över sommaren.

56-åringen tog över PSG 2023 och har hittills bärgat två ligatitlar och närmar sig sin tredje, en Champions League-titel och två inhemska cuptitlar.