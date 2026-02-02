Uppgifter: Svanberg kan lämna Wolfsburg i dag

Mattias Svanberg har spelat för tyska Wolfsburg sedan sommaren 2022.

Nu kan han vara på väg bort.

Enligt tyska Kicker kan svensken lämna Bundesliga-klubben under måndagen.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2022 som Mattias Svanberg, 27, lämnade Bologna för spel i tyska Wolfsburg. Sedan dess har det blivit spel i 104 matcher i vilka han har gjort 13 mål och 13 assist.

Under årets säsong har det dock blivit mer sparsamt med speltid för mittfältaren, som nu kan vara föremål för en flytt under deadline day.

Lyssnar man till uppgifter från tyska Kicker är Mattias Svanberg en av flera spelare i Wolfsburg som kan komma att lämna klubben innan transferfönstret stänger under måndagskvällen.

Enligt uppgifterna ska svensken själv överväga ett klubbyte. Var det skulle kunna vara framgår dock inte av rapporterna.

Mattias Svanbergs kontrakt med Wolfsburg sträcker sig fram till sommaren 2027.