Uppgifter: Svante Ingelsson på väg mot klubbyte

Svante Ingelsson ser ut att byta klubb i England.

Svensken uppges vara nära en flytt från Sheffield Wednesday till Portsmouth.

”Pompey” uppges ha fått ett första bud nobbat på honom.

Foto: Bildbyrån

Svante Ingelsson flyttade till England och till Sheffield Wednesday sommaren 2024.

Nu ser den 27-årige svensken ut att bara på väg mot ett klubbyte i England.

The News rapporterar nämligen att ligakonkurrenten Portsmouth vill knyta till sig svensken.

Enligt The Star ska Sheffield Wednesday redan ha nobbat ett bud från ”Pompey” på Ingelsson, men The News uppger att klubben ännu inte givit upp hoppet.

Ingelsson som gjort ett mål på 27 matcher i Championship den här säsongen sägs även dra till sig intresse från andra klubbar i England.