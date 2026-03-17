Uppgifter: Svenska klubbar intresserade av Marcondes

Emiliano Marcondes är nära att bryta med Norwich.

31-åringen kan hamna i Sverige.

Det rapporterar Expressen.

Emiliano Marcondes har tidigare kopplats ihop med en flytt till allsvenskan. Det var 2024 som dansken kopplades ihop med Djurgården – men någon affär blev det aldrig.

Nu rapporterar Expressen att Marcondes är nära att bryta sitt avtal med Norwich. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren.

Tidningen skriver vidare att klubbar i Sverige och Norge visar intresse för 31-åringen, som uppges kunna tänka sig en flytt till Skandinavien.

Marcondes har tidigare representerat klubbar som Bournemouth, Brentford och Nordsjælland.