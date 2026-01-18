Uppgifter: Svenskduon ser ut att få ny tränare

Hugo Larsson och Love Arrhov ser ut att få ny tränare.

Eintracht Frankfurt uppges ha sparkat Dino Toppmöller.

Foto: Bildbyrån

Hugo Larsson, Love Arrhov och deras lagkamrater ser ut att få en ny tränare.

Transferjournalisten Florian Plettenberg rapporterar nämligen nu att Eintracht Frankfurt bestämt sig för att sparka Dino Toppmöller och att tränaren kommer att lämna med omedelbar verkan.

Frankfurt ligger just nu på sjundeplats i Bundesliga, samtidigt som man ligger utanför playoffplatserna i Champions League med två omgångar kvar av ligafasen.