Uppgifter: Svensken vill lämna Barcelona

Roony Bardghji, 20, vill lämna FC Barcelona.

Svensken ska vara missnöjd över speltiden.

Det rapporterar Sport.

Roony Bardghji har haft det svårt att slå sig in i Barcelona. Denna säsongen står han noterad för 28 framträdanden och två mål.

Nu vill 20-åringen lämna klubben, skriver Sport. Anledningen ska vara att svensken är missnöjd med bristen på speltid och är främst ute efter ett lån, för att sedan kunna återvända.

Enligt Fabrizio Romano har Barcelona gjort klart med ett köp Anthony Gordon, vilket innebär ännu en konkurrent på de offensiva positionerna.

Bardghji har kontrakt till och med juni 2029.