Avslöjat: Barcas 800-miljonersvärvning landar i dag

Anthony Gordon uppges vara klar för Barcelona.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano landar han i Spanien i dag.

Övergången väntas landa på omkring 80 miljoner euro.

I går kväll, onsdag, kom de första rapporterna om att FC Barcelonas första stora sommarförvärv var i hamn. Det rör sig om Newcastle Uniteds 25-åriga ytter Anthony Gordon, som enligt transferexperten Fabrizio Romano är klar för en flytt till den katalanska jätten.

Enligt uppgifterna landar den totala affären på omkring 80 miljoner euro (motsvarande 864 miljoner kronor), vilket skulle göra Gordon till Barcelonas sjunde dyraste värvning någonsin, bakom Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Neymar, Frenkie de Jong och Luis Suárez, och precis framför svenska Zlatan Ibrahimovic.

Landar i dag

Under natten till torsdag rapporterade samme Fabrizio Romano att Anthony Gordon väntas flyga till Spanien i dag. Han väntas landa i Barcelona runt lunchtid för att därefter genomgå den obligatoriska läkarundersökningen med ”Barça”.

🔵🔴✈️ Understand Anthony Gordon will land in Barcelona right after lunch today. 👋🏼



Gordon noteras för 17 mål och fem assist på 46 matcher den här säsongen. Hans avtal med Newcastle löper till 2030.