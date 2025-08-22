Uppgifter: Swansea backar – ger upp jakten på Erabi

Jusef Erabi ser inte ut att flytta till England.

Championship-klubben Swansea, som tidigare lagt två bud på anfallaren, har nu enligt uppgifter dragit sig ur jakten.

Jusef Erabi, 22, har under sommaren varit aktuell för en flytt till Championship-klubben Swansea. Enligt Expressen ska klubben ha lagt två bud, på 40 respektive 45 miljoner kronor, som dock nobbades av Bajen.

Nu skriver Wales Online att Swansea har lagt ner sitt intresse för anfallaren, vilket gör en flytt dit osannolik.