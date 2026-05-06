Uppgifter: Szczesny drar till sig intresse från toppklubb

Wojciech Szczesny hade lagt handskarna på hyllan.

Nu har han snart spelat två säsonger med FC Barcelona – och drar till sig intresse från en annan spansk toppklubb.

Däremot har han valt att nobba det erbjudandet, enligt Mundo Deportivo.

Under sommaren 2024 valde Wojciech Szczesny, 36, att bryta sitt avtal med Juventus och avsluta sin karriär.

Ett par månader senare uppstod en krissituation kring målvaktsposten i FC Barcelona vilket ledde till att katalanerna värvade polacken.

Nu är 36-åringen inne på sin andra säsong med ”Barca” och kommer att göra en tredje, då han har förlängt sitt avtal fram till sommaren 2027.

Det är dock inte bara FC Barcelona som tycker om Szczesny som fotbollsspelare. Enligt spanska Mundo Deportivo har en annan spansk toppklubb visat intresse för målvakten, som dock valt att tacka nej. Detta trots att han blivit erbjuden ett tvåårsavtal där han var tilltänkt som förstamålvakt.

FC Barcelona leder just nu La Liga med elva poäng ner till tvåan Real Madrid.