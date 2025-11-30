Uppgifter: Talangen klar för AIK – vinner dragkamp

AIK ser ut att säkra upp en talang.

Enligt Sportbladet är Beppe Bössman, 16, klar för ”Gnaget”.

Foto: Bildbyrån

Enligt tidigare uppgifter har Brommapojkarnas 16-åriga talang Beppe Bössman haft kontraktsförslag från både AIK och Hammarby. Även IFK Värnamo ska ha visat intresse för vänsterbacken, medan BP ska ha arbetat för att förlänga med talangen.

Nu rapporterar Sportbladet att Bössman är överens med AIK som vinner dragkampen om 16-åringen.

Bössman. Foto: Bildbyrån

Värvningen väntas bli officiell inom kort så till vida att inget oförutsett inträffar, skriver tidningen.