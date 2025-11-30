Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Talangen klar för AIK – vinner dragkamp

AIK ser ut att säkra upp en talang.
Enligt Sportbladet är Beppe Bössman, 16, klar för ”Gnaget”.

250713 AIKs Bersant Celina jublar med Abdihakin Ali, Yannick Geiger och Sotirios Papagiannopoulos efter 3-0 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och Degerfors den 13 juli 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Enligt tidigare uppgifter har Brommapojkarnas 16-åriga talang Beppe Bössman haft kontraktsförslag från både AIK och Hammarby. Även IFK Värnamo ska ha visat intresse för vänsterbacken, medan BP ska ha arbetat för att förlänga med talangen.

Nu rapporterar Sportbladet att Bössman är överens med AIK som vinner dragkampen om 16-åringen.

241118 Beppe Bössman poserar för porträtt under en fotografering med det svenska P15-landslaget i fotboll den 18 november 2024 i Stockholm.
Bössman. Foto: Bildbyrån

Värvningen väntas bli officiell inom kort så till vida att inget oförutsett inträffar, skriver tidningen.

