Uppgifter: Thelin var aktuell för Leicester

Jimmy Thelin var aktuell för Leicester.

Det uppger Football Insider-journalisten Pete O’Rourke.

Foto: Bildbyrån

Leicester har gjort klart med Gary Rowett som tränare säsongen ut efter att Marti Cifuentes lämnat.

Innan Rowett tillsattes ska det ha varit en svensk tränare högt upp på listan. Football Insider-journalisten Pete O’Rourke uppger att Jimmy Thelin var en av slutkandidaterna och ska ha haft samtal med klubben.

Leicester åkte ur Premier League förra säsongen. Nu ligger laget på plats 22 i Championship och åkte på sex minuspoäng på grund av ekonomiska problem.

Thelin står för närvarande utan tränaruppdrag.