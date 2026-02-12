Klart: Thomas Tuchel förlänger med England  

Thomas Tuchels tidigare avtal med det engelska fotbollförbundet gick ut efter VM 2026.

Nu förlänger tysken till över EM 2028.

Foto: Alamy

Thomas Tuchel har bollats upp som en av kandidaterna att ta över Manchester United. Nu kan det bli svårt för United att ro den affären i hamn. Tysken har förlängt sitt avtal med det engelska fotbollförbundet fram till 2028, då England kommer stå som en av värdnationerna för EM.

Tuchels tidigare kontrakt skulle ha löpt ut efter VM-turneringen i sommar.

Mark Bullingham, ordförande för det engelska fotbollsförbundet, motiverar förlängningen:

– Thomas är en vinnare som har lyckats på de största scenerna – en vinnare som älskar engelsk fotboll och som uppskattar tempot i det internationella spelet efter alla sina framgångar på klubbnivå. Responsen från våra spelare kring honom och hans tränarstab har varit utmärkt, både på och utanför planen, säger han via förbundets hemsida.

Den 52-åriga tysken tillträde som engelsk förbundskapten i januari 2025, ett drygt halvår efter att hans företrädare Gareth Southgate lämnat uppdraget.

Under Tuchels ledarskap vann England samtliga matcher i VM-kvalet och kvalificerade sig med lätthet till sommarens turnering i Nordamerika.

Tysken är England tredje utländska förbundskapten genom tiderna. De tidigare är Sven-Göran Eriksson och Fabio Capello.

Thomas Tuchel har även tränat storklubbar som Chelsea, Paris Saint-Germain och Bayern München.