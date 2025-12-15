Uppgifter: Tjelmeland lämnar Lech Poznan – för norsk klubb

Sindre Tjelmeland kan lämna Lech Poznan.

Enligt sajten Weszlo kan det sig om en flytt redan i sommar.

Klubben det rör sig om är norska Molde.

Foto: Bildbyrån

Sindre Tjelmeland var en av kandidaterna att ta över Hammarby som huvudtränare. Det blev ingen flytt till allsvenskan men trots det ser det ut att bli en flytt i sommar, men då till Norge. Det uppger sajten Weszlo.

Klubben det rör sig om är Molde Weszlo rapporterar att klubben har fört samtal med Lech Poznan och jobbar för att köpa loss honom omgående, men den polska klubben sa nej.

Molde kommer enligt uppgifterna att vänta tills Tjelmelands kontrakt går ut i sommar och ta in honom då.