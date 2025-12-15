Uppgifter: Tomiyasu klar för Ajax

Takehiro Tomiyasu har lämnat Arsenal.

Transferjournalisten Fabrizio Romano är japanen klar för en ny klubb.

Foto: Bildbyrån

Takehiro Tomiyasu lämnade Arsenal i förtid i somras och kan nu ha hittat en ny klubb. Transferjournalisten Fabrizio Romano delger under måndagen att japanen är överens med Ajax.

Kontraktet sträcker sig över resten av säsongen. Det sista som återstår är den obligatoriska läkarundersökningen som enligt uppgifterna ska ske under tisdagen.

27-åringen noterades för 84 tävlingsframträdanden för Arsenal.