Östers allsvenska sejour blev bara en säsong lång.

Däremot är klubbens sportchef Ola Larsson optimistisk inför framtiden i superettan.

– Jag ser en väldigt ljus framtid för den här klubben, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen gick den allsvenska säsongen 2025 i mål. I toppen knep IFK Göteborg fjärdeplatsen efter att AIK misslyckats att besegra Halmstads BK.

I botten stod det, efter tämligen stor dramatik, klart att Östers allsvenska sejour bara blev ett år lång efter hemmaförlusten mot Djurgården.

Trots debaclet i den sista omgången på Spiris arena väljer Växjö-klubbens sportchef Ola Larsson att lyfta någonting positivt med en annars grå söndag.

– Till att börja med vill jag lyfta alla som stöttade oss och som har gjort det hela året. Det har varit ett enormt stöd för oss, framförallt i sista matchen. Då tackade supportrarna av oss på ett fantastiskt sätt trots att vi förlorade och åkte ur. Det är svårt att sätta ord på då det är så jäkla fint, säger sportchefen till FotbollDirekt och fortsätter:

– Om man sätter de känslorna åt sidan som är kopplade till lidande, medkänsla och respekt för att folk lägger ner tid för att följa oss är man nästan ett halvår framåt i min roll. Det är bra ibland och ibland dåligt men jag ser en väldigt ljus framtid för den här klubben. Det har jag gjort sedan jag kom hit. Jag är även den som är ute och träffar tränare i den processen och är den som vet vad vi har för transferplaner vilket gör att jag har en väldigt positiv bild av hur saker och ting kommer att bli.

Roberth Björknesjö. Foto: Bildbyrån

Precis som Ola Larsson är inne på är Östers IF inne i en process där de letar efter en huvudtränare till nästa säsong. Detta då interimlösningen Roberth Björknesjö har tackat för sig efter tre månader i föreningen. Således har Larsson en hel del att stå i vad gäller tränarfrågan, men även spelartruppen till nästa år.

– Det är just de grejerna du lyfter upp. Det som är spännande med att sitta i en tränarprocess är att man får möjligheten att känna av, det blir som att man är ute och har en termometer i fotbollskandinavien. Det blir som att man tar tempen på vad folk tycker om Öster och om det vi ska göra. Där tycker jag att återkopplingen har varit väldigt positiv, oaktat division.

– Den andra grejen är att när man sitter och träffar de här människorna får man en känsla av hur en vardag skulle se ut om man jobbade ihop och hur det skulle vara om den personen ledde vår klubb. Då går man in i den känslan och med alla som jag har träffat har jag fått en bra känsla av vad vi skulle kunna göra med de olika individerna. Det är det vi håller på med, fortsätter Larsson.

Då ska Öster ha en ny tränare på plats: ”Det kommer vi att följa”

Hur ser man till att hitta den rätta kandidaten bland de som ni träffar?

– Innan vi gick in i träningsprocessen satte jag ihop en process med exempel på de steg som vi kommer att ta där varje steg kommer att utvärderas på ett visst sätt. Det är underlaget vi utgår från och kommer att ta beslut ifrån. Sedan har jag fått tummen upp på den här processen från de inblandade och jobbar efter den. Det gör att man redan har bestämt hur besluten ska tas. Däremot betyder det inte att man inte kan avvika från processen, för det måste man kunna göra. Men om man känner sig trygg i processen blir det lättare att känna sig trygg i de beslut som ska tas senare.

Hur långt fram skulle du säga att ni är i tränarprocessen?

– Alltså, det är vi som sätter hastigheten i det här. Om vi vill ha en tränare klar imorgon hade vi kunnat ha det, men då blir det inte lika genomtänkt. Jag tycker att vi ska följa de steg vi har bestämt och vi har sagt att vi ska ha en huvudtränare på plats den femte januari när vi drar igång – och det kommer vi att följa.

En annan sak som står på Larssons agenda är som sagt att sätta en spelartrupp inför nästa säsong. Just nu sitter hela nio spelare på utgående avtal där minst en spelare har gjort sitt i Smålandsklubben, i form av Vladimir Rodic.

De andra åtta spelarna vars framtid är osäker inför nästa säsong är målvakten Robin Wallinder, mittbackarna Sebastian Starke Hedlund och Ivan Kričak, högerbacken Raymond Adjei, vänsterbacken Lukas Bergquist, yttern Daniel Ljung, mittfältaren Niklas Söderberg och anfallaren Alibek Aliev.

”Vi vill ha spelare som brinner för Öster”

– Det här har jag vetat om sedan jag kom in såklart. och jag tycker inte att det finns någon anledning till oro över det här. Jag känner mig väldigt trygg i de spelare som vi har på avtal och de skapar en väldigt fin grund för Öster nästa år.

Då menar du att vissa spelare kan lämna och andra bli kvar?

– Ja, exakt. Så kan det ju vara. Men jag tror att grundförutsättningen för att vara med på det som vi ska göra är att man vill vara här. Jag kommer inte att övertala spelare att vara här, då tycker jag är det bättre att man rör sig någon annanstans. Vi vill ha spelare som brinner för Öster, som brinner för det vi ska göra och som ska öka våra möjligheter till att lyckas med det som vi ska. Jag tycker inte att den här avtalssituationen är någonting unikt på något sätt. Jag känner mig trygg i det vi håller på med.

En spelare som har stuckit ut i den nyligen degraderade allsvenska klubben är anfallaren Alibek Aliev. Under säsongen har han spelat 27 matcher i vilka han gjorde sju mål och två assist. Då menar Ola Larsson att han gärna ser att 29-åringen blir kvar i klubben.

– Det finns ingenting att säga om hans framtid mer än att jag tycker att det är en fanbärare för klubben. En fantastisk spelare och människa som jag gärna ser stanna kvar i klubben, avslutar Ola Larsson.