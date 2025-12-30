Uppgifter: Toppklubb jagar Roony Bardghji

Roony Bardghji, 20, kan vara på väg till Besiktas.

Enligt turkiska uppgifter vill toppklubben låna svensken.

Samtidigt uppges Barcelona kunna tänka sig att släppa Bardghji.

Foto: Alamy

Det stora genombrottet i Barcelona har stannat av för svenske 20-åringen Roony Bardghji. Efter en fin start på säsongen har talangen blivit förpassad till bänken i de senaste matcherna och nu sägs han kunna vara på väg mot ett miljöbyte.

Det är de turkiska tidningarna Fanatik och Milliyet som uppger att storklubben Besiktas vill låna svensken från Barcelona. Det ska röra sig om en låneaffär redan under januarifönstret där Bardghji spenderar vårsäsongen i Turkiet.

Enligt uppgifterna ställer sig ”Barça” positivt till en utlåning för att den unge svensken ska få mer regelbunden speltid.

Roony Bardghji har totalt gjort ett mål och två assist på 13 matcher för Barcelona under säsonginledningen.